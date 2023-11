Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gibt am Nachmittag nach

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,2 Prozent auf 165,60 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,2 Prozent auf 165,60 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 165,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 166,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 68.404 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,35 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 12,53 Prozent zulegen. Bei 152,60 EUR fiel das Papier am 19.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 7,85 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 192,36 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 18.10.2023. In Sachen EPS wurden 2,28 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 2,15 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.188,30 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,20 EUR in den Büchern standen.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2024 veröffentlicht.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,55 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

