Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagvormittag in Grün

Aktie im Blick

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Zuletzt wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 166,20 EUR nach oben.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 166,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 166,95 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 166,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Deutsche Börse-Aktien beläuft sich auf 3.094 Stück.

Bei 186,35 EUR markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 12,12 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.10.2023 bei 152,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 192,36 EUR.

Am 18.10.2023 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,28 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,00 Prozent auf 1.188,30 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.090,20 EUR erwirtschaftet worden.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,55 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

LSEG-Chef setzt auf wieder steigende Zahl von Börsendebüts

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Start des Freitagshandels

DAX 40-Papier Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Deutsche Börse von vor 10 Jahren eingefahren