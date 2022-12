Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse kommt am Dienstagmittag kaum vom Fleck

Die Deutsche Börse-Aktie zeigte sich um 12:22 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 168,55 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 169,10 EUR an. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 166,55 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 168,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 51.962 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 01.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 180,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 6,36 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 135,80 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,12 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 188,22 EUR.

Am 19.10.2022 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,15 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,74 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 837,90 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.090,20 EUR ausgewiesen.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 08.02.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Deutsche Börse-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 07.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 8,07 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

