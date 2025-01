Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse legt am Vormittag zu

Notierung im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Deutsche Börse legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 227,20 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 227,20 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 227,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 226,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 8.556 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 10.01.2025 markierte das Papier bei 229,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.05.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 175,90 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 22,58 Prozent.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,06 EUR. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 223,78 EUR.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,16 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 10,54 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

