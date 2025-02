Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gibt am Freitagmittag nach

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,3 Prozent auf 245,60 EUR nach.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte um 11:47 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,3 Prozent auf 245,60 EUR. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 245,20 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 246,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 97.956 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei 248,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 30.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 175,90 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,23 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 232,00 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,16 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 855,30 Mio. EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,12 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

