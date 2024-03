Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteidigt am Mittag Tendenz

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse zeigt sich am Donnerstagmittag ohne große Bewegung. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 184,95 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Bei der Deutsche Börse-Aktie ließ sich um 11:48 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 184,95 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 186,00 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 183,25 EUR ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 185,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 180.077 Deutsche Börse-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 194,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.02.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 5,19 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 20.10.2023 Kursverluste bis auf 152,60 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 21,20 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 3,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,78 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 202,44 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 07.02.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 1.436,50 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.168,00 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Deutsche Börse am 23.04.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2024 10,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

