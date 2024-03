Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagvormittag tiefer

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 184,80 EUR.

Um 09:07 Uhr rutschte die Deutsche Börse-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 184,80 EUR ab. In der Spitze fiel die Deutsche Börse-Aktie bis auf 184,65 EUR. Bei 185,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via XETRA 20.755 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei 194,55 EUR markierte der Titel am 29.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 152,60 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (20.10.2023). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 17,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,78 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,60 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 202,44 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,99 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.436,50 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1.168,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Börse am 23.04.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 29.04.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,12 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

