Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verliert am Freitagnachmittag

Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,2 Prozent auf 181,25 EUR ab. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 181,10 EUR nach. Bei 183,45 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 147.518 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 184,40 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.04.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der Deutsche Börse-Aktie. Bei einem Wert von 148,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.06.2022). Mit einem Kursverlust von 22,34 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 192,30 EUR aus.

Deutsche Börse gewährte am 08.02.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 2,08 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Deutsche Börse 1,64 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 1.168,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 934,80 EUR erwirtschaftet worden.

Am 26.04.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q1 2024-Finanzergebnisse könnte Deutsche Börse möglicherweise am 24.04.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 9,31 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

