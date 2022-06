Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 14.06.2022 16:22:00 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 153,45 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 154,85 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 151,55 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 316.312 Deutsche Börse-Aktien.

Am 26.04.2022 markierte das Papier bei 169,95 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 9,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 15.06.2021 Kursverluste bis auf 135,05 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 13,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 173,35 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Deutsche Börse veröffentlichte am 25.04.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 2,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 38,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.187,60 EUR umgesetzt, gegenüber 855,10 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte Deutsche Börse am 26.07.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 26.07.2023 dürfte Deutsche Börse die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 8,28 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Deutsche Börse