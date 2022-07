Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Donnerstagnachmittag mit Einbußen

Die Deutsche Börse-Aktie notierte um 14.07.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 3,6 Prozent auf 159,25 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Deutsche Börse-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 159,00 EUR aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 165,10 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 273.080 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 26.04.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 169,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,30 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (135,80 EUR). Mit einem Kursverlust von 17,27 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 172,93 EUR für die Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 25.04.2022 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,81 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1.061,60 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,10 EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 26.07.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 26.07.2023 dürfte Deutsche Börse die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 7,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com