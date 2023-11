Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag nahezu unbewegt

Kursverlauf

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Deutsche Börse-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 166,65 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Börse-Aktie um 09:05 Uhr im XETRA-Handel bei 166,65 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 167,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 166,65 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 166,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 5.666 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei 186,35 EUR erreichte der Titel am 25.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 11,82 Prozent zulegen. Am 19.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 152,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,43 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 192,36 EUR aus.

Am 18.10.2023 hat Deutsche Börse die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,28 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 2,15 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,00 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.090,20 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.188,30 EUR ausgewiesen.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.02.2024 präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 9,55 EUR je Aktie aus.

