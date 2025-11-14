Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Nachmittag tiefer

Aktie im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 205,80 EUR ab.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 205,80 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 205,00 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 206,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 115.412 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei 294,30 EUR markierte der Titel am 05.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 43,00 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 203,90 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2024 mit 4,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,21 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 261,57 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,16 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,16 EUR je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 855,30 Mio. EUR, gegenüber 855,30 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 11,14 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

