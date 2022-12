Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse wird am Mittwochvormittag ausgebremst

Die Deutsche Börse-Aktie musste um 09:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 167,90 EUR abwärts. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 167,75 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 168,05 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.033 Stück gehandelt.

Am 01.12.2022 erreichte der Anteilsschein mit 180,00 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,72 Prozent. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 135,80 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 23,64 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 188,22 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 19.10.2022. Das EPS belief sich auf 2,15 EUR gegenüber 1,74 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 1.090,20 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 837,90 EUR umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte Deutsche Börse am 08.02.2023 präsentieren. Deutsche Börse dürfte die Q4 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 07.02.2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 8,07 EUR im Jahr 2022 aus.

