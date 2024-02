Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse legt am Vormittag zu

Aktienentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:05 Uhr 0,2 Prozent auf 187,35 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 187,60 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 187,10 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.437 Deutsche Börse-Aktien.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 190,65 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 1,76 Prozent zulegen. Am 20.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 152,60 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Verlust von 18,55 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,78 EUR, nach 3,60 EUR im Jahr 2022. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 201,64 EUR.

Deutsche Börse veröffentlichte am 07.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,39 EUR gegenüber 2,08 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz wurden 1.436,50 EUR gegenüber 1.168,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2024 wird am 23.04.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 10,10 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

