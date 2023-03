Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag auf grünem Terrain

Um 09:07 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 168,80 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 168,85 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 168,15 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9.243 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Am 01.12.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 180,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 6,22 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 148,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.06.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 13,94 Prozent sinken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 190,90 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 08.02.2023. Das EPS belief sich auf 2,08 EUR gegenüber 1,64 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 24,95 Prozent auf 1.168,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 934,80 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 26.04.2023 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 24.04.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 9,26 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Rheinmetall dürfte Sprung in DAX schaffen - Bewegung auch in MDAX, SDAX, TecDAX erwartet

Schutz vor extremer Volatilität: Das passiert bei Handelsunterbrechungen von Aktien

Das verdienen DAX-Vorstandsvorsitzende im Vergleich zu ihren Mitarbeitern

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com