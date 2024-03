Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Freitagmittag ins Plus

Deutsche Börse im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 187,35 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 187,35 EUR zu. In der Spitze legte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 188,20 EUR zu. Mit einem Wert von 186,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 78.524 Deutsche Börse-Aktien.

Bei 194,55 EUR markierte der Titel am 29.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,84 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 152,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 18,55 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 3,60 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,78 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,44 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,39 EUR, nach 2,08 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.436,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 22,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.168,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Deutsche Börse am 23.04.2024 präsentieren. Schätzungsweise am 29.04.2025 dürfte Deutsche Börse die Q1 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,12 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

