Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse zählt am Freitagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 187,35 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 187,35 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 187,55 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 186,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 14.990 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 194,55 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,55 Prozent.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2022 eine Dividende von 3,60 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,78 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 202,44 EUR angegeben.

Deutsche Börse gewährte am 07.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,39 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.436,50 EUR – ein Plus von 22,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Deutsche Börse 1.168,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 23.04.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Deutsche Börse rechnen Experten am 29.04.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 10,12 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert letztendlich

Schwacher Handel in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 aktuell

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Börse von vor 3 Jahren verdient