Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagmittag mit Aufschlag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,4 Prozent auf 190,50 EUR zu.

Um 11:46 Uhr wies die Deutsche Börse-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 190,50 EUR nach oben. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 191,15 EUR an. Mit einem Wert von 190,05 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 43.229 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 194,55 EUR. Mit einem Zuwachs von 2,13 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 20.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,90 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,94 EUR, nach 3,80 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 202,75 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 07.02.2024. Es stand ein EPS von 2,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 2,08 EUR in den Büchern gestanden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.436,50 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.168,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Deutsche Börse dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 23.04.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Deutsche Börse rechnen Experten am 29.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 10,10 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

