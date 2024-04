Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zieht am Montagnachmittag an

Deutsche Börse im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 192,40 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 192,40 EUR. Bei 192,55 EUR markierte die Deutsche Börse-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 190,05 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 88.638 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 194,55 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.02.2024 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,12 Prozent. Am 20.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 152,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 20,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,94 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Deutsche Börse 3,80 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 202,88 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Deutsche Börse ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,39 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,08 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 22,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.436,50 EUR umgesetzt, gegenüber 1.168,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Börse am 23.04.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Deutsche Börse rechnen Experten am 29.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 10,10 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

