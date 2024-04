Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Montagvormittag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Montagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 190,25 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Börse konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 190,25 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 190,40 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 190,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.583 Deutsche Börse-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 194,55 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 2,26 Prozent zulegen. Am 20.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 19,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,94 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,75 EUR an.

Deutsche Börse ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 2,39 EUR gegenüber 2,08 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 1.436,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1.168,00 EUR umgesetzt.

Am 23.04.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 29.04.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 10,10 EUR im Jahr 2024 aus.

