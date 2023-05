Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit KursVerlusten

Um 11:48 Uhr fiel die Deutsche Börse-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,5 Prozent auf 173,20 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 173,10 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 174,60 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 40.597 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 25.04.2023 bei 186,35 EUR. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 7,59 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 148,15 EUR am 11.06.2022. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 16,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 193,27 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Deutsche Börse ließ sich am 26.04.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,70 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 2,40 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.231,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.061,60 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 25.07.2023 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz am 24.07.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,43 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse zuversichtlich bei angestrebter Simcorp-Übernahme - Deutsche Börse-Aktie unbeeindruckt

Deutsche Börse-Aktie im Minus: S&P prüft Bonität der Deutschen Börse auf Herabstufung

April 2023: Die Expertenmeinungen zur Deutsche Börse-Aktie

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Deutsche Börse