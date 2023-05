Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag tiefer

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 172,00 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 171,95 EUR ein. Bei 174,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten via XETRA 108.346 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Bei 186,35 EUR markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,34 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.06.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 148,15 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 16,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 193,27 EUR angegeben.

Am 26.04.2023 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 2,40 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.231,20 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.061,60 EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Deutsche Börse-Anleger Experten zufolge am 24.07.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 9,43 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

