Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag nahe Nulllinie

Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 174,10 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 174,60 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 173,95 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 174,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3.177 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2023 erreichte der Anteilsschein mit 186,35 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,04 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 148,15 EUR. Dieser Wert wurde am 11.06.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 14,91 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 193,27 EUR.

Deutsche Börse gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,70 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1.231,20 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.061,60 EUR umgesetzt worden waren.

Die Kennzahlen für Q2 2023 dürfte Deutsche Börse am 25.07.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Börse rechnen Experten am 24.07.2024.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 9,43 EUR fest.

