Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagmittag Verlust reich

Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 15.07.2022 12:22:00 Uhr um 0,5 Prozent auf 159,40 EUR nach. Die Deutsche Börse-Aktie gab in der Spitze bis auf 158,00 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 160,05 EUR. Bisher wurden via XETRA 101.451 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.04.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 169,95 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,21 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 135,80 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,38 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 172,93 EUR.

Am 25.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,40 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,81 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 1.061,60 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,10 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q2 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2022 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 26.07.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 7,65 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

