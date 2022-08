Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Montagnachmittag ins Plus

Die Aktie legte um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,7 Prozent auf 168,95 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Deutsche Börse-Aktie sogar auf 169,00 EUR. Bei 164,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 125.669 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2022 bei 175,90 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,95 Prozent. Bei 135,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 24,41 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 175,60 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 26.07.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,98 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,79 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.017,80 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Börse einen Umsatz von 881,70 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 19.10.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 30.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 7,79 EUR fest.

