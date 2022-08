Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag mit stabiler Tendenz

Bei der Deutsche Börse-Aktie ließ sich um 09:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 164,60 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 165,05 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 164,45 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 164,60 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 7.410 Stück gehandelt.

Bei 175,90 EUR erreichte der Titel am 09.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Deutsche Börse-Aktie 6,42 Prozent zulegen. Am 08.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 135,80 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 21,21 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 175,60 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 26.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,98 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,79 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,44 Prozent auf 1.017,80 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 881,70 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 19.10.2022 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 30.10.2023 dürfte Deutsche Börse die Q3 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 7,79 EUR je Aktie in den Deutsche Börse-Büchern.

