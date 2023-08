Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Vormittag seitwärts

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Deutsche Börse-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 169,85 EUR.

Zum Vortag unverändert notierte die Deutsche Börse-Aktie um 09:06 Uhr im XETRA-Handel bei 169,85 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 169,85 EUR an. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 169,40 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 169,65 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2.473 Stück gehandelt.

Bei 186,35 EUR markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 9,71 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.10.2022 bei 154,95 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,77 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 192,55 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Deutsche Börse am 26.07.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,52 EUR, nach 1,98 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.017,80 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.220,60 EUR ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2023 wird am 18.10.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Deutsche Börse dürfte die Q3 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,62 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

Redaktion finanzen.net

