Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Freitagnachmittag fester

Deutsche Börse im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,0 Prozent auf 164,95 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 164,95 EUR zu. Bei 165,30 EUR erreichte die Deutsche Börse-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 164,45 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 315.097 Deutsche Börse-Aktien.

Am 25.04.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 186,35 EUR an. Gewinne von 12,97 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 154,95 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,06 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 191,60 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 30.06.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 25.07.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,52 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 19,93 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.220,60 EUR, während im Vorjahreszeitraum 1.017,80 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.10.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Deutsche Börse rechnen Experten am 28.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,62 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

Redaktion finanzen.net

