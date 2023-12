Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zieht am Nachmittag an

Kursverlauf

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 177,20 EUR zu.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 177,20 EUR zu. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 179,15 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 177,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 489.343 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 25.04.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 186,35 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.10.2023 (152,60 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 13,88 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 194,82 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 18.10.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,28 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,15 EUR je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.188,30 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Börse einen Umsatz von 1.090,20 EUR eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte Deutsche Börse am 07.02.2024 präsentieren.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 9,57 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

