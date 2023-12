Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse macht am Freitagvormittag Boden gut

Aktienentwicklung

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 178,55 EUR zu.

Die Deutsche Börse-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:05 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 178,55 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 178,80 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 177,90 EUR. Bisher wurden via XETRA 16.244 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,35 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.04.2023 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,37 Prozent. Am 19.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 152,60 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 194,82 EUR.

Am 18.10.2023 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 2,28 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 2,15 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 1.188,30 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.090,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,00 Prozent gesteigert.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.02.2024 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 9,57 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

