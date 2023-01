Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse legt am Mittag zu

Um 12:22 Uhr ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 163,65 EUR. Kurzfristig markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 165,10 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 163,85 EUR. Von der Deutsche Börse-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.608 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (180,00 EUR) erklomm das Papier am 01.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 9,08 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (135,80 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,51 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 185,72 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Am 19.10.2022 äußerte sich Deutsche Börse zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 2,15 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,74 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 1.090,20 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 837,90 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Deutsche Börse am 08.02.2023 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2023-Kennzahlen am 07.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 8,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Börse-Aktie in Grün: BaFin hält strengere Überwachung der Deutschen Börse nicht für notwendig

Portfolio-Anpassungen: Wann lohnt sich Rebalancing - und wann nicht?

Deutsche Börse-Aktie leichter: BaFin nimmt Deutsche-Börse-Töchter ins Visier - Goldbestand von Anlegern kleiner geworden

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Börse AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Börse AG

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com