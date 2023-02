Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gewinnt am Vormittag an Boden

Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere um 09:06:58 Uhr 0,3 Prozent. Die Deutsche Börse-Aktie zog in der Spitze bis auf 174,20 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 174,10 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 17.586 Deutsche Börse-Aktien.

Am 01.12.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 180,00 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Deutsche Börse-Aktie mit einem Kursplus von 3,22 Prozent wieder erreichen. Bei 135,80 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 28,28 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 168,89 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 08.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,08 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Deutsche Börse ein EPS von 1,64 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 24,95 Prozent auf 1.168,00 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 934,80 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q1 2023 dürfte Deutsche Börse am 26.04.2023 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 24.04.2024.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 9,23 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

