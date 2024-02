Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse reagiert am Freitagnachmittag positiv

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Im XETRA-Handel gewannen die Deutsche Börse-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,9 Prozent auf 187,50 EUR. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 188,20 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 186,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 193.140 Deutsche Börse-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.01.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 190,65 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 1,68 Prozent. Am 20.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 152,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,61 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 3,60 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,78 EUR je Deutsche Börse-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Deutsche Börse-Aktie bei 201,64 EUR.

Am 07.02.2024 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 2,08 EUR in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Deutsche Börse in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 22,99 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.436,50 EUR im Vergleich zu 1.168,00 EUR im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 23.04.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Deutsche Börse rechnen Experten am 29.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 10,10 EUR im Jahr 2024 aus.

