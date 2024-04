Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse gibt am Mittag nach

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Deutsche Börse. Das Papier von Deutsche Börse befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,4 Prozent auf 187,90 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 187,90 EUR. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 186,80 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 188,90 EUR. Bisher wurden heute 59.590 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Bei 194,55 EUR erreichte der Titel am 29.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 3,54 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 20.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 152,60 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,79 Prozent würde die Deutsche Börse-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,94 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 202,88 EUR.

Deutsche Börse ließ sich am 07.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,39 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 1.436,50 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1.168,00 EUR umgesetzt.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet. Die Q1 2025-Finanzergebnisse könnte Deutsche Börse möglicherweise am 29.04.2025 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 10,09 EUR im Jahr 2024 aus.

