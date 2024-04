Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Dienstagnachmittag südwärts

Kurs der Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Deutsche Börse nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,2 Prozent auf 186,35 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 2,2 Prozent auf 186,35 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der Deutsche Börse-Aktie ging bis auf 186,25 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 188,90 EUR. Der Tagesumsatz der Deutsche Börse-Aktie belief sich zuletzt auf 100.741 Aktien.

Bei 194,55 EUR erreichte der Titel am 29.02.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 4,21 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 18,11 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,94 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,88 EUR je Deutsche Börse-Aktie aus.

Am 07.02.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es stand ein EPS von 2,39 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 2,08 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.436,50 EUR gegenüber 1.168,00 EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Deutsche Börse am 23.04.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Deutsche Börse rechnen Experten am 29.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 10,09 EUR fest.

