Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verzeichnet am Mittag Verluste

Kursverlauf

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 269,00 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Deutsche Börse-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,8 Prozent auf 269,00 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie bis auf 267,30 EUR. Bei 271,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 121.987 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2025 markierte das Papier bei 284,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,84 Prozent. Am 30.05.2024 gab der Anteilsschein bis auf 175,90 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,61 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,28 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 4,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 256,22 EUR.

Am 17.02.2020 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2019 endete. Das EPS lag bei 1,16 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Deutsche Börse mit einem Umsatz von insgesamt 855,30 Mio. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 855,30 Mio. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,42 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Deutsche Börse-Aktie

Neutral für Deutsche Börse-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 3 Jahren abgeworfen