Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag kaum bewegt

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Deutsche Börse-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 271,00 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 271,00 EUR. In der Spitze legte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 271,30 EUR zu. Das bisherige Tagestief markierte Deutsche Börse-Aktie bei 270,00 EUR. Bei 271,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 18.496 Deutsche Börse-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 284,70 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,06 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.05.2024 bei 175,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,09 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Deutsche Börse-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 4,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 4,27 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 253,33 EUR aus.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Deutsche Börse im vergangenen Quartal 855,30 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umsetzen können.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2025 auf 11,41 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Investment-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Deutsche Börse-Aktie

Neutral für Deutsche Börse-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel hätte eine Investition in Deutsche Börse von vor 3 Jahren abgeworfen