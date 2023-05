Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Dienstagnachmittag auf grünem Terrain

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,1 Prozent auf 172,05 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 172,70 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 171,75 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 108.528 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 186,35 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (25.04.2023). Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 7,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 148,15 EUR fiel das Papier am 11.06.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 13,89 Prozent.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 193,27 EUR.

Am 26.04.2023 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2023 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,70 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 2,40 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,98 Prozent auf 1.231,20 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.061,60 EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.07.2023 dürfte Deutsche Börse Anlegern einen Blick in die Q2 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 24.07.2024.

In der Deutsche Börse-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 9,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

