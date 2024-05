Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse tendiert am Donnerstagmittag nordwärts

Deutsche Börse im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 181,40 EUR zu.

Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 181,40 EUR. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 181,95 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 179,50 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64.975 Deutsche Börse-Aktien.

Am 29.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 194,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 7,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Deutsche Börse-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 152,60 EUR ab. Der derzeitige Kurs der Deutsche Börse-Aktie liegt somit 18,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,96 EUR. Im Vorjahr hatte Deutsche Börse 3,80 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 203,00 EUR aus.

Deutsche Börse ließ sich am 17.02.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2019 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,16 EUR. Im letzten Jahr hatte Deutsche Börse einen Gewinn von 1,16 EUR je Aktie eingefahren. Im abgelaufenen Quartal hat Deutsche Börse 855,30 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Deutsche Börse am 24.07.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 29.07.2025.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 10,78 EUR je Aktie aus.

