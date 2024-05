Deutsche Börse Aktie News: Anleger schicken Deutsche Börse am Nachmittag ins Plus

Kursverlauf

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 181,15 EUR.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 181,15 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie legte bis auf 182,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 179,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 114.812 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 29.02.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 194,55 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 7,40 Prozent Plus fehlen der Deutsche Börse-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 152,60 EUR. Dieser Wert wurde am 20.10.2023 erreicht. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Deutsche Börse-Aktie 15,76 Prozent sinken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,96 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 203,00 EUR je Deutsche Börse-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals präsentierte Deutsche Börse am 17.02.2020. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,16 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,00 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 855,30 Mio. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 24.07.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 29.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass Deutsche Börse im Jahr 2025 10,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

