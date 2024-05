Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zeigt sich am Vormittag freundlich

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Deutsche Börse. Zuletzt stieg die Deutsche Börse-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 180,85 EUR.

Um 09:07 Uhr ging es für das Deutsche Börse-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,4 Prozent auf 180,85 EUR. Bei 180,85 EUR erreichte die Deutsche Börse-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 179,50 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 21.730 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 29.02.2024 bei 194,55 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,58 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 152,60 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.10.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 15,62 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Deutsche Börse-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,80 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,96 EUR aus. Analysten bewerten die Deutsche Börse-Aktie im Durchschnitt mit 203,00 EUR.

Am 17.02.2020 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2019 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,16 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,16 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 855,30 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 855,30 Mio. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 24.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Deutsche Börse rechnen Experten am 29.07.2025.

Den erwarteten Gewinn je Deutsche Börse-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 10,78 EUR fest.

