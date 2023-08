Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit negativen Vorzeichen

So entwickelt sich Deutsche Börse

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Deutsche Börse gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 167,95 EUR abwärts.

Die Deutsche Börse-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:48 Uhr um 0,3 Prozent auf 167,95 EUR nach. Die Deutsche Börse-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 167,80 EUR ab. Bei 168,55 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 22.170 Deutsche Börse-Aktien umgesetzt.

Bei 186,35 EUR markierte der Titel am 25.04.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 154,95 EUR. Dieser Wert wurde am 22.10.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Deutsche Börse-Aktie ist somit 7,74 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 192,55 EUR aus.

Am 26.07.2023 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 2,52 EUR gegenüber 1,98 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 19,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.017,80 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.220,60 EUR ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2023 dürfte Deutsche Börse am 18.10.2023 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Deutsche Börse rechnen Experten am 28.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2023 9,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Deutsche Börse-Aktie

Was bedeuten die Punkte? Der DAX und seine Entstehungsgeschichte

DAX 40-Wert Deutsche Börse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Deutsche Börse-Investment abgeworfen

Deutsche Börse-Aktie gibt leicht nach: Deutsche Börse erwirbt Restanteil an Fondsplattform FundsDLT