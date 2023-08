Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittwochnachmittag billiger

Notierung im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,6 Prozent auf 167,50 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 167,50 EUR abwärts. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 167,35 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 168,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 38.736 Deutsche Börse-Aktien.

Am 25.04.2023 markierte das Papier bei 186,35 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 10,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 154,95 EUR fiel das Papier am 22.10.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,49 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Deutsche Börse-Aktie bei 192,55 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Deutsche Börse am 26.07.2023 vor. Es stand ein EPS von 2,52 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,98 EUR in den Büchern gestanden. Deutsche Börse hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.220,60 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.017,80 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 18.10.2023 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 28.10.2024.

Von Analysten wird erwartet, dass Deutsche Börse im Jahr 2023 9,62 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

