Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Deutsche Börse gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 237,60 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Deutsche Börse-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 237,60 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 237,30 EUR ein. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 237,30 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 7.491 Deutsche Börse-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 294,30 EUR erreichte der Titel am 05.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 19,27 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.09.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 200,80 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 18,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Deutsche Börse seine Aktionäre 2024 mit 4,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,24 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 271,63 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Am 17.02.2020 legte Deutsche Börse die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2019 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 1,16 EUR je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,11 EUR je Deutsche Börse-Aktie belaufen.

