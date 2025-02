Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag behauptet

Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Start in Rot

Papieraktien in Deutschland: Was Anleger wissen müssen

Nasdaq-Listed VinFast Records Uptick In 2024 Deliveries But US Figures Unknown

2 Nasdaq Stocks That Are No-Brainer Buys Now

Grand Centrex’s Nasdaq listing fuels ambitions of becoming video game developer

Euronext NV: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Heute im Fokus

Bank of America-Studie löst Kursrally bei thyssenkrupp aus. Aussicht auf höhere Rüstungsausgaben beflügeln Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK und Co. Analysten schrauben Kursziele für BYD-Aktie hoch. Delivery Hero setzt Rückkauf von Wandelanleihen in Milliardenhöhe um. TMTG steckt tief in den roten Zahlen - dennoch strategische Expansion geplant. ChatGPT-Entwicklerfirma lässt Musk mit Kaufangebot abblitzen.