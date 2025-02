Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Montagnachmittag nahezu unbewegt

Aktie im Blick

Die Aktie von Deutsche Börse hat am Montagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 244,70 EUR zeigte sich die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Deutsche Börse-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 244,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Deutsche Börse-Aktie bei 245,40 EUR. In der Spitze büßte die Deutsche Börse-Aktie bis auf 243,10 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 244,40 EUR. Bisher wurden heute 67.394 Deutsche Börse-Aktien gehandelt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 248,80 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,68 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 175,90 EUR am 30.05.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,80 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 4,22 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 232,44 EUR.

Deutsche Börse gewährte am 17.02.2020 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2019 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,16 EUR gegenüber 1,16 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 855,30 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 855,30 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Deutsche Börse einen Gewinn von 11,15 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

