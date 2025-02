Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse verteidigt am Montagvormittag Vortagesniveau

Kursentwicklung

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt bei 244,60 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:06 Uhr bei 244,60 EUR. Die Deutsche Börse-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 245,40 EUR. Im Tief verlor die Deutsche Börse-Aktie bis auf 244,40 EUR. Bei 244,40 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.668 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 13.02.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 248,80 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Deutsche Börse-Aktie damit 1,69 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 30.05.2024 bei 175,90 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 28,09 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 erhielten Deutsche Börse-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,80 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 4,22 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 232,44 EUR für die Deutsche Börse-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Deutsche Börse am 17.02.2020. Es stand ein EPS von 1,16 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Deutsche Börse noch ein Gewinn pro Aktie von 1,16 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 855,30 Mio. EUR – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 855,30 Mio. EUR eingefahren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 11,15 EUR je Deutsche Börse-Aktie.

