Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Mittag mit Einbußen

Die Deutsche Börse-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 180,10 EUR abwärts. Die Deutsche Börse-Aktie sank bis auf 180,05 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 181,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64.757 Deutsche Börse-Aktien.

Bei 184,40 EUR erreichte der Titel am 12.04.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,33 Prozent könnte die Deutsche Börse-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 148,15 EUR am 11.06.2022. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Deutsche Börse-Aktie derzeit noch 21,57 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 192,30 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Deutsche Börse am 08.02.2023 vor. Deutsche Börse hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,08 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,64 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.168,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Deutsche Börse einen Umsatz von 934,80 EUR eingefahren.

Mit der Q1 2023-Bilanzvorlage von Deutsche Börse wird am 26.04.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q1 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.04.2024 erwartet.

Experten taxieren den Deutsche Börse-Gewinn für das Jahr 2023 auf 9,38 EUR je Aktie.

