Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse zieht am Mittwochmittag an

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Deutsche Börse. Die Deutsche Börse-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,3 Prozent im Plus bei 188,65 EUR.

Die Deutsche Börse-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 188,65 EUR. Der Kurs der Deutsche Börse-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 188,70 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 186,55 EUR. Zuletzt wechselten 59.542 Deutsche Börse-Aktien den Besitzer.

Am 29.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 194,55 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,13 Prozent hinzugewinnen. Am 20.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 152,60 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Deutsche Börse-Aktie 23,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR an Deutsche Börse-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,94 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Deutsche Börse-Aktie wird bei 202,33 EUR angegeben.

Am 07.02.2024 hat Deutsche Börse in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 2,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 2,08 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.436,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.168,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 29.04.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Deutsche Börse-Aktie in Höhe von 10,09 EUR im Jahr 2024 aus.

