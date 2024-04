Deutsche Börse Aktie News: Deutsche Börse am Vormittag höher

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Deutsche Börse. Zuletzt sprang die Deutsche Börse-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,9 Prozent auf 187,95 EUR zu.

Das Papier von Deutsche Börse konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 187,95 EUR. In der Spitze gewann die Deutsche Börse-Aktie bis auf 188,05 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 186,55 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 7.907 Deutsche Börse-Aktien.

Bei 194,55 EUR markierte der Titel am 29.02.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,51 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.10.2023 bei 152,60 EUR. Mit Abgaben von 18,81 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Deutsche Börse-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,80 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,94 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 202,33 EUR.

Am 07.02.2024 lud Deutsche Börse zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS wurde auf 2,39 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deutsche Börse 2,08 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 1.436,50 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.168,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Deutsche Börse-Bilanz für Q1 2024 wird am 23.04.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 29.04.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Deutsche Börse-Gewinn in Höhe von 10,09 EUR je Aktie aus.

